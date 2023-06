Marina di Ventimiglia – Eventi sotto le Stelle | da Mario Biondi a Fiorella Mannoia | musica e molto altro

Leggi su funweek

(Di giovedì 8 giugno 2023)Development Corporation (MDC) presenta per l’estate 2023dile, una kermesse che vedrà protagonisti tre nomi di assoluto rilievo nel panorama artistico nazionale e internazionale. Da sabato 1 a sabato 8 luglio, la Cala del Forte Arena – con 900 posti numerati a sedere – raccoglieràe tanto. Grande attesa per l’apertura del palinsesto, affidata ache sabato 1 luglio, alle ore 21.00, si esibirà assieme alla sua straordinaria band, proponendo alcuni successi che l’hanno portato a calcare i palchi più importanti in tutto il mondo. A partire dai brani ormai classici contenuti dell’album multiplatino A Handful of Soul, disco di riferimento a livello ...