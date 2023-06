(Di giovedì 8 giugno 2023)dice la sua sull’attesa finale di Champions League tra Manchester City e, facendo un paragone tra le diverse disponibilità economiche dei due club? A Tmw, Lucanel suo editoriale si esprime sulla finale: «L’davvero non ha nulla da perdere, sa di partire sfavorita, magari le basta non essere vittima sacrificale. L’risponde al City del miliardo di euro con i, con un bilancio che deve essere ancora messo a posto, addirittura con voci di cessione che aleggiano nell’aria. Ma ci è arrivata e ora se la vuole giocare. Ha tradizione, il popoloista sa come si fa a vincerla. Sa che significa soffrire e sa che vuol dire essere pazzi. L’? in fondo ? si sente ...

Marchetti: «Inter pronta alla follia, parametri zero contro miliardo!» Inter-News.it

André Onana ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Voetbal International: "Sarà una partita speciale per noi, un'opportunità che potrebbe capitare una sola volta nella vita di un giocatore ...