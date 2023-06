Marcell Jacobs torna in gara | “Parlo con i risultati | gli altri chiacchierano troppo Guardo il parabrezza…”

(Di giovedì 8 giugno 2023)correrà i 100 metri a Parigi, in occasione della quarta tappa della Diamond League. Il Campione Olimpico farà così il proprio debutto stagionale: l’appuntamento è per venerdì 9 giugno nella capitale francese, dove il velocista lombardo esordirà in questa annata agonistica dopo la sciatalgia che gli ha impedito di gareggiare a Rabat e a Firenze. Il Messia dell’atletica tricolore si cimenterà nella sua specialità prediletta, fronteggiando tra glilo statunitense Noah Lyles (Campione del Mondo dei 200 metri) e il keniano Ferdinand Omanyala (primatista mondiale stagionale con il 9.84 corso a Nairobi). Ora è tutto ufficiale:sarà davvero ai blocchi di partenza in terra transalpina, i noti problemi sembrano essere alle spalle e cresce l’attesa per la...

Marcell Jacobs ricomincia a Parigi dai 100 metri: «Vorrei arrivare davanti a tutti» Corriere della Sera

Marcell Jacobs correrà i 100 metri a Parigi, in occasione della quarta tappa della Diamond League. Il Campione Olimpico farà così il proprio debutto stagionale: l'appuntamento è per venerdì 9 giugno n ...