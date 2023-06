Maneskin | Damiano e Giorgia Soleri si sono lasciati | è ufficiale

Leggi su dilei

(Di giovedì 8 giugno 2023)deisi. La (triste) conferma per i fan arriva dalle storie Instagram del cantante dopo la diffusione di un video, diventato subito virale, di un bacio appassionato con un’altra donna (che sarebbe Martina Taglienti, la modella migliore amica di Victoria). A quanto riportato dal messaggio sui social, la storia tra i due si sarebbe conclusa pochi giorni fa. A quanto sembra il frontman dell’amatissimo gruppo sarebbe uscito allo scoperto per smentire le pesanti accuse di tradimento nei confronti di.(Articolo in aggiornamento)