Manchester City-Inter | in arrivo ospiti speciali per i nerazzurri! ? Sky

Leggi su inter-news

(Di giovedì 8 giugno 2023) L’è arrivata a Istanbul così come il. Sabato sera la finale di Champions League. Inzaghi ha concesso l’imminentedelle famiglie dei calciatori? Domani arriveranno le famiglie dei calciatori per supportare e dare manforte ai ragazzi in vista della finalissima di sabato contro il. L’proverà la grande impresa contro l’avversario più importante del mondo. A riferirlo Matteo Barzaghi, in collegamento da Istanbul per Speciale Calciomercato su Sky Sport. Moglie e figli vorranno stare vicini ai propri cari per questa super sfida.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...