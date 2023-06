Manchester City-Inter | i convocati di Pep Guardiola | Walker torna a disposizione

(Di giovedì 8 giugno 2023) A due giorni dall’attesissima finale di Champions League 2022/2023 contro l’, ilsta definendo gli ultimi dettagli sul campo. In vista della sfida di Istanbul il tecnico dei Citizens Pepha diramato la lista deicon tutti i calciatori a sua, compreso Kyleche sembra aver recuperato dai problemi fisici. Ecco l’elenco completo: Kyle, Ruben Dias, Kalvin Phillips, John Stones, Nathan Ake, Ilkay Gundogan, Erling Haaland, Jack Grealish, Aymeric Laporte, Rodrigo, Kevin De Bruyne, Stefan Ortega Moreno, Julian Alvarez, Bernardo Silva, Sergio Gomez, Manuel Akanji, Riyad Mahrez, Ederson, Maximo Perrone, Scott Carson, Phil Foden, Cole Palmer, Rico Lewis. SportFace.

