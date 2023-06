Manchester City-Inter | dubbio Guardiola | bagarre in difesa ? Sky

Leggi su inter-news

(Di giovedì 8 giugno 2023) Manca sempre meno a. Per la squadra di Inzaghi presto degli ospiti speciali (vedi articolo). Dall’altro lato,ragiona su un ballottaggio? Cresce l’attesa per, finale di Champions League.dovrà sciogliere unin. A riferirlo l’inviato Sky a Istanbul Gianluigi Bagnulo. Secondo il giornalista, in collegamento allo Speciale Calciomercato, c’è unintra Kyle Walker e Nathan Aké. Nelle partite più importanti, in questa stagione, ha sempre giocato l’inglese. Ma le sue condizioni non sarebbero perfette. Dunque, l’olandese è in allerta.-News - Ultime ...