...per richiedere i ristori relativi ai danni materiali diretti subiti a causa dell'eccezionale ondata di. Si tratta di contributi a fondo perduto per 300 milioni di euro complessivi che......per richiedere i ristori relativi ai danni materiali diretti subiti a causa dell'eccezionale ondata di. Si tratta di contributi a fondo perduto per 300 milioni di euro complessivi che......per richiedere i ristori relativi ai danni materiali diretti subiti a causa dell'eccezionale ondata di. Si tratta di contributi a fondo perduto per 300 milioni di euro complessivi che...

Maltempo, SIMEST: dal 26 giugno al via richieste ristori per aziende Tiscali Notizie

Dal 26 giugno le imprese esportatrici possono presentare domanda per fondo perduto. Previste inoltre altre misure agevolative. I dettagli ...Si tratta di contributi a fondo perduto per 300 milioni di euro complessivi che SIMEST mette a disposizione delle imprese in quanto gestore dei fondi del ...