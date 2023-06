Maltempo | Gruppo Bper Banca devolve 4 milioni di euro in favore della Croce Rossa Italiana

(Di giovedì 8 giugno 2023) Roma, 8 giu. (Adnkronos) – Si è conclusa in queste ore la raccolta fondi del progetto ‘Uniti per l’Emilia-Romagna’, con cui ilha devoluto quattrodiper le attività di assistenza e sostegno delle popolazioni colpite dalle forti alluvioni e inondazioni delle settimane scorse. La raccolta fondi, realizzata grazie alla sensibilità e alla generosità di clienti e dipendenti del, ha raggiunto la cifra di duedi, importo cheha deciso di raddoppiare aggiungendo ulteriori due. ...

8 giugno 2023 - IlHera comunica che, superata la fase più critica provocata dall'ondata straordinaria didel mese di maggio, prosegue il progressivo rientro alla normalità dei servizi ambientali nel ...La raccolta fondi, realizzata grazie alla sensibilità e alla generosità di clienti e dipendenti delBper Banca, ha raggiunto la cifra di due milioni di euro, importo che Bper Banca ha deciso ...SIMEST - la Società delCDP che sostiene la crescita delle imprese italiane nel mondo - comunica che - a partire dal ...danni materiali diretti subiti a causa dell'eccezionale ondata di. ...

Maltempo, Gruppo Bper Banca devolve 4 milioni di euro in favore ... Adnkronos

(Adnkronos) – Si è conclusa in queste ore la raccolta fondi del progetto ‘Uniti per l’Emilia-Romagna’, con cui il Gruppo Bper Banca ha devoluto quattro milioni di euro a favore della Croce Rossa Itali ...Si tratta di contributi a fondo perduto per 300 milioni di euro complessivi che SIMEST mette a disposizione delle imprese in quanto gestore dei fondi del ...