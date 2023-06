Maltempo Coldiretti | Sos grandine con balzo temperature

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 8 giugno 2023) – La primavera è stata segnata fino ad ora da 110 violente grandinate che si sono abbattute sulla Penisola con gravi danni nelle città e nelle campagne. E’ quanto afferma lain riferimento aldellecon locali violenti temporali accompagnati da tempeste di ghiaccio che hanno provocato danni per la cifra record di oltre mezzo miliardo di euro solo nelle aziende assicurate lo scorso anno secondo l’Asnacodi. La caduta dellanelle campagne – sottolinea la– è la più dannosa in questa fase stagionale per le perdite irreversibili che provoca alle coltivazioni, mandando in fumo un intero anno di lavoro. La– spiega la– colpisce i frutti p in modo da provocarne la caduta o danneggiandoli in modo tale da ...