Maltempo | Anbi | ' accelerazione cambiamenti climatici minaccia sviluppo economico Paese'

(Di giovedì 8 giugno 2023) Milano, 8 giu. (Adnkronos) - Negli ultimi sette giorni, copiosi nubifragi si sono registrati in tutta Italia, dalla Toscana (mm.64 in 24 ore a Castel del Piano ed allagamenti in Val d'Elsa) alle Marche (mm.70 in un'ora su Macerata), dal Lazio (mm.62 in meno di 48 ore ad Arpino) alla Basilicata (mm. 52 in un'ora a Matera), fino in Sicilia (mm. 90 in un giorno in provincia di Enna); allagamenti si sono verificati anche nella Sardegna Nordoccidentale, mentre lo spettro dell'inondazione è perfino tornato a preoccupare la Romagna, con piogge fino a 100 mm in appena 38 ore, sulla provincia di Forlì-Cesena. E' quanto emerge dal settimanale report dell'Osservatoriosulle risorse idriche, che fa una prima sintesi "per offrire all'opinione pubblica ed alla politica un quadro complessivo sullo 'stillicidio da roulette', cui da settimane è meteorologicamente sottoposto il ...