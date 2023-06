La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un provvedimento di confisca beni per un valore complessivo di circa 6 milioni di euro, emesso dal Tribunale di Trapani nei confronti di Nicolò ...35 beni immobili e 32 beni mobili, l'intero capitale sociale e il complesso aziendale di 2 imprese attive nella produzione e il commercio di cemento e di lavori edili in genere (Calcestruzzi ...Pubblico entusiasta per il repertorio proposto in una […] Navigazione articoli Inaugurati all'interno del Piano Caruggi due nuovi bici box per i residenti, in localiallaWhy ...

Mafia: confiscati beni per 6 milioni a imprenditore trapanese - Cronaca Agenzia ANSA

