Maestra riprende gli alunni mentre intonano cori contro la Juve | è bufera

(Di giovedì 8 giugno 2023) E’ passato più di un mese dalla vittoria del terzo scudetto della storia del Napoli e solo adesso una notizia è diventata virale. Unadi una scuola elementare di Castelfranco Emilia è finita nellaper aver ripreso con lo smartphone gliintonavano un corolantus, rivale storica del Napoli: “chi non saltontino è”. Il video in poco tempo è diventato virale e si è alzato un vero e proprio polverone. Laè stata contestata e la dirigente scolastica ha deciso di buttare acqua sul fuoco: “tutto è nato da un gioco fatto in classe. Da parte dell’insegnante non c’è stata alcuna imposizione. L’insegnante ha assecondato la richiesta di alcunie ha girato il video che nelle sue ...

con lo smartphone i suoi studenti mentre intonano cori contro la Juventus. È accaduto a Castelfranco Emilia in provincia di Modena, dove unadi scuola elementare è finita nella bufera ...con il cellulare gli alunni della sua classe, di un scuola elementare, mentre intonano il ... la vicenda è cominciata a circolare ieri, come riporta la stampa locale, dopo che laha ...MODENA -con il cellulare gli alunni della sua classe, di un scuola elementare, mentre intonano il ... come riporta la stampa locale, dopo che laha appunto condiviso il video dei ...

"Chi non salta juventino è", maestra riprende cori alunni alle ... Il Denaro

Una maestra è stata criticata per aver ripreso gli alunni ad intonare cori contro la Juventus, il video è diventato virale ...“Chi non salta juventino è” gridano i bambini di una classe elementare dell’Istituto Comprensivo “Guglielmo Marconi” a Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. Succede mentre sono in aula e ...