Madame Web | cosa racconta la trama del film

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 8 giugno 2023)Web è l’attesissimodell’Universo Marvel prodotto da Sony che è previsto in sala per febbraio 2024: scopriamo insiemelaWeb è il nuovoche si integra all’universo Marvel prodotto da Sony che è previsto nelle sale dal 16 febbraio 2024. Ancora non sono state rilasciate immagini ufficiali o trailer, ma nel frattempo il produttore Lorenzo Bonaventura ha rilasciato un’intervista in cui entra più nel dettaglio delladi questoe ha fornito alcune informazioni sullaWeb potrebbe piacere molto ai fan di Spider-Man, perché rispecchia quel genere narrativo e perchè nei fumetti originali questo personaggio fa la sua prima comparsa proprio ...