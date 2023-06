Macha Cafè CC Adigeo – Verona | Recensione

Leggi su appuntidizelda

(Di giovedì 8 giugno 2023) Qualche giorno fa siamo stati al centro commerciale, così abbiamo colto l’occasione di provare il, un franchising di Japanese café 100% made in Italy. Tuttavia, sono rimasta un po’ delusa e rattristata nel constatare che non è stato all’altezza delle mie aspettative, come sempre nell’articolo trovate tutte le informazioni utili: il menù, cosa mangiare, il conto e le indicazioni utili per raggiungere il locale. Che cos’è il Matcha eCC: Il tè matcha, una varietà di tè verde in polvere, è diventato molto popolare negli ultimi anni grazie ai suoi benefici per la salute e al suo sapore unico.CCoffre una vasta gamma di bevande al tè matcha, tra cui latte ...