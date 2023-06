M5S | Marchionne non pervenuto | su Prati Fiscali silenzio assordante

(Di giovedì 8 giugno 2023) – “Il comportamento del Presidente del III Municipio, che non si presenta in Aula per rispondere all’interrogazione su Via deiVecchia, è vergognoso. Sono più di 50 giorni che cittadini e commercianti aspettano risposte dall’Amministrazione romana a seguito dell’allagamento che ha distrutto le loro abitazioni. “Il consiglio era convocato per le 9:00 e alle ore 10:00, senza nessuna comunicazione ufficiale, la seduta non viene aperta e le risposte non arrivano. Presidente e Sindaco sono figure inesistenti e noi agiremo nelle sedi opportune per tutelare i cittadini del III Municipio”. Lo dichiarano in una nota Roberta Della Casa, capogruppo M5S alla Regione Lazio, Dario Quattromani e Marina Battisti, consiglieri municipali M5S del III Municipio di Roma. (Com/Enu/ Dire)

