L' Uruguay vola in finale con Duarte e un gran Matturro | Israele piegata 1 - 0

equilibrio A La Plata scende in campo unin piena emergenza tra infortuni e squalifiche (Luciano Rodriguez), ma la Celeste parte bene prendendo subito l'iniziativa. D'altra parte Broli può ...Si prospetta una possibile finale tra l'Italia, che giocherà contro la Corea del Sud, e l'Prima del successo italiano, sorpresa ai supplementari con l'Israele che ha superato 3 - 2 il Brasile e che affronterà, sempre giovedì nell'altra semifinale l'che si è sbarazzato degli Stati ...

Mondiale Under 20, l'Uruguay piega 1-0 Israele e vola in Finale contro la vincente di Italia-Corea del Sud OA Sport

L’Uruguay conquista il primo biglietto per la finale del Mondiale U20 ponendo fine al sogno di Israele. Decide un sigillo di Duarte, che però divide il gol a metà con il genoano Matturro. Il risultato ...È, dunque, l'Uruguay la prima squadra a raggiungere la Finale dei Mondiali Under 20 2023 in corso di svolgimento in Argentina. Allo Stadio Città di La Plata la formazione sudamericana ha avuto la megl ...