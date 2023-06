L’Unione Europea potrebbe vietare a Huawei di sviluppare il 5G in Europa

... la sua presenza sul mercato IT, non solo lato network, conferma il suo impegno nell'affrontare però anche le nuove sfide cheimpone. "'Europa è molto lungimirante. Ha identificato ...Abbiamo già dato un contributo al bilancio dello Stato, e stiamo lavorando affinchèdia aiuti. La settimana prossima sarò a Washington e incontrerò anche la leader del Fondo ......'alleanza con Orbán ne è la prova più evidente". "Dall'altro lato è in atto una controtendenza moderata che spinge la stessa destra ad avere un ruolo di primo piano nell'. Ma un ruolo ...

Draghi: «Kiev deve vincere la guerra o per l’Ue sarà un colpo fatale» Il Sole 24 ORE