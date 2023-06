L' unico posto in cui vince la sinistra | Enrico Ruggeri tutto da godere | che bordata

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 giugno 2023)segue la coerenza e la realtà. La sua musica tratteggia i contorni dell'anima. Cerca spazi di racconto letterario che in più occasioni, come nell'ultimo splendido singolo Dimentico ha trovato proprio nei meandri delle menti di persone malate di Alzheimer. Origini punk ma un gusto musicale indefinito e, potremmo dire, onnivoro, lo hanno portato a restare sempre sulla cresta dell'onda., anziauguri. 66 anni e non sbagliare un colpo in una carriera lunga e di successo. Ci spieghi come fa. «Andando avanti per la mia strada. L'ho già detto più volte. Da quanto ho iniziato questo mestiere ho capito due cose: che non avrei fatto gli stadi ma anche che non sarei scomparso, cioè sarei durato a lungo. So benissimo che ho un pubblico che mi segue e ama che io sperimenti cose diverse. Con loro ho un ...