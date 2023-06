Luis Sal e il litigio con Fedez | “Voleva comprare il mio silenzio | ma io non ci sto”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 8 giugno 2023)Sal svela la verità sulcon. Lo youtuber ha oggi pubblicato un video non sul suo canale, ma su quello di Muschio Selvaggio (del quale possiede ancora la metà delle quote) dicendo la sua su ciò che è successo con il cantante.Sal e ilcon: i conti non tornano In un video di quattro minutispiega la sua versione dei fatti con toni tranquilli ma molto chiari. Racconta infatti dell’ultima interazione con il cantante. Spiega che i due avevano deciso di prendersi una pausa, ma per lo youtuber il progetto doveva finire, soprattutto dopo la parentesi sanremese. Ma il cantante non ha accettato: dopo averlo insultato (“sei un ingrato”) gli ha intimato di non presentarsi più (“prenditi le tue cose quando non ci sono”) e avrebbe ...