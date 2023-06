Luis Sal dà la sua versione dei fatti sul litigio con Fedez

Gossip Fedez spiega finalmente cosa è successo con: il messaggio che[...] La loro amicizia ed il loro legame lavorativo viaggiavano su binari paralleli, e sono dera [...] Damiano". Nessun ...Un'idea che non avrebbe entusiasmato, che però alla fine avrebbe accettato. Tuttavia, quella parentesi sanremese si sarebbe rivelata molto complicata e stressante per entrambi , soprattutto ...Fedez sbotta: ecco perché ho litigato conFiorello a parte, sembrerebbe proprio che Amadeus voglia portare all'Ariston anche Annalisa, ma non come big in gara: 'Per Annalisa Scarrone c'è in ...

Fedez, la verità sulla lite con Luis Sal a Muschio Selvaggio Tuttosport

Luis Sal ha replicato alle parole di Fedez: l’artista ha caricato un video sul canale YouTube ufficiale di Muschio Selvaggio, spiegando per quale motivo non sia più presente al podcast.Dopo il video in cui Fedez ha voluto spiegare la vicenda tra lui e Luis a Muschio Selvaggio, Luis decide di dire come stanno davvero le cose.