Durante la prova dei 400 metri del " Gran Gala Esordienti " di atletica leggera di domenica scorsa, a, undi nome Gioele è stato protagonista di un grande esempio di sportività insieme a un suo compagno. I due, entrambi undicenni, lasciati dietro gli avversari e arrivati insieme a 80 ...Magari oggi non lo sceglieremmo più, ma è come quando dai il nome a un, poi il... Tra l'altro tornare aper me è un piacere doppio perché ci sono venuto quattro anni fa in viaggio ...Il bel gesto deldistona con il contesto di violenza che spesso accompagna il mondo dello sport degli adulti. Soltanto poche ore fa, a Praga , le tifoserie di Fiorentina e West Ham si ...

Lucca, bambino rinuncia a vincere la gara per aiutare l'amico TGLA7

L’avversario cade e lui rinuncia alla vittoria per aiutarlo. Protagonista del bellissimo gesto Gioele, bambino di 11 anni, durante una gara sulla pista di atletica leggera di Lucca. È successo domenic ...Durante la prova dei 400 metri del " Gran Gala Esordienti " di atletica leggera di domenica scorsa, a Lucca, un bambino di nome Gioele è stato protagonista di un grande esempio di sportività insieme a ...