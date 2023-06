Louis Vuitton mette in vendita NFT da 39.000 euro

Saranno destinati ad appassionati statunitensi, canadesi, francesi, inglesi, tedeschi, giapponesi e australiani, ma non ancora italiani, i Treasure Trunks di, Nft ispirati all'iconico baule da viaggio del brand. Da domani, 8 giugno, ci si potrà registrare in una waiting list su un sito indicato dalla griffe, per poter essere ammessi la ...L'Italia, in modo diretto e indiretto, sale sul podio della decima edizione dell' Lvmh Prize 2023 , giunta al termine oggi con un evento alla Fondationdi Parigi. Partendo da 2.400 candidati, per arrivare a 22 semifinalisti e nove finalisti, la giuria composta da Jonathan Anderson , Maria Grazia Chiuri , Nicolas Ghesquière , Marc Jacobs ...In casa del conducente, poi, sono stati trovati altri capi di abbigliamento, borse, scarpe, cinture, portafogli, gioielli e profumi con marchi industriali di Gucci,, Dior, Adidas, ...

Il marchio di lusso ha lanciato i suoi primi NFT vendibili, una nuova collezione di Via Treasure Trunks figiali o “fisico-digitali”. I bauli costano 39.000 euro (41.700 dollari) e fungeranno da chiave ...Chiara Ferragni reinterpreta le iconiche calzature Shake firmate Louis Vuitton. Oltre ai colori nero e nude, si aggiungono nuance di stagione.