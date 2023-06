Lorenzo Lo Basso alla guida di Agorà Estate 2023 | un nuovo capitolo nella storia del giornalismo

(Di giovedì 8 giugno 2023) Non c’èsenza, l’appuntamento televisivo di Rai3 che, dal 2013, scandisce le mattinate degli italiani con approfondimenti e analisi sull’attualità. L’edizionesegna un momento di svolta, conLochiamato are il programma (anteprima TVBlog). Con il suo passaggio dredazione di Rai news al dipartimento approfondimenti della televisione pubblica, il giornalista sardo conferma il suo ruolo di protagonista nel panorama informativo nazionale. Chi èLoLoè una figura di spicco nelitaliano, con un curriculum professionale che spazia da Rai news all’inviato di guerra. Nato a Cagliari, ha ...

La segretaria dalprofilo mediatico, lei che quando sceglie di andare in tv viene battuta ... C'eranoGuerini, Debora Serracchiani, Simona Malpezzi, Graziano Delrio, Piero Fassino, Matteo ......Senni, Cosmo, Her Skin, Emmanuelle, Donato Dozzy. Cosa ne pensi di questo festival che ... Da chi è composta la tua formazione Riccardo Chiaberta alla batteria, sintetizzatore ee alla ...Sguardoe voce rotta, il "Pertinace" ha detto: "Chiedo scusa e faccio un passo indietro". Nel ... ossiaPaci, che non più tardi dello scorso mese di settembre aveva annunciato il suo ...

Lorenzo Basso, Pd: “Dialogo difficile con questa destra, e sul Pnrr si rischiano scelte sbagliate” La Repubblica

Le ultime prove dell'Oscar hanno portato ad un cambio al vertice della classifica dell' Oscar tuttoBICI Gran Premio Nove Colli riservatvo alla categoria Allievi: al comando si è posizionato infatti Lo ...Ecco il conduttore della versione estiva dello storico contenitore informativo del mattino della terza rete del servizio pubblico radiotelevisivo ...