«Lorella Cuccarini ha rifiutato la conduzione di un programma alla Rai» | preferisce restare ad Amici

Gli ultimi anni diin Rai non sono stati fortunatissimi. Sappiamo tutti com'è finita l'avventura con Alberto Matano a La Vita in Diretta e quella con Heather Parisi a Nemicamatissima .poi è ...Basti pensare a Tullio Solenghi, Laura Pausini, Giorgia, Heather Parisi e. Buon compleanno Pippo, un abbraccio dal Trentino alla Calabria.Ecco alcune personalità alcuni da lui scoperte: Al Bano Beppe Grillo Tullio Solenghi Heather Parisi Barbara D'Urso Eros RamazzottiLaura Pausini Andrea Bocelli Giorgia Irene Grandi ...

Lorella Cuccarini e il gran rifiuto alla Rai (è colpa anche di Matano) Libero Magazine

Riuscire a reinventarsi artisticamente dopo aver vissuto i fasti di un passato glorioso è una delle imprese più grandi che si possono ...Lorella Cuccarini, dopo essere stata in Rai per tantissimi anni, alcuni anni fa è approdata a Mediaset dopo la conduzione difficile in tandem con Alberto Matano su Rai 1 a La vita in diretta e ...