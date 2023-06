Longhi | «Dzeko o Lukaku? Inzaghi pensi al film della partita»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 8 giugno 2023) Per capire chi giocherà fra, il principale dubbio di formazione diper Manchester City-Inter,ipotizza che si debba valutare la finale prima ancora di averla giocata. Ecco la sua analisi a Radio Sportiva. CHI IN CAMPO? – Brunoprova a ipotizzare come sarà sciolto il dubbio per Manchester City-Inter: «Edino Romelu? Non è difficile, perché se valutiamo adesso lo stato di formaha dimostrato quando è entrato di stare bene esta benissimo. Qui non è questione di chi sta meglio e chi sta peggio, è una questione tattica e di come Simonepensa sia lo svolgimento. Deve guardare il...