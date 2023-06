Lombardia | ass Mazzali lancia ' Amate Stelle' | ' valorizziamo cammini religiosi nel pavese'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 giugno 2023) Milano, 8 giu. (Adnkronos) - Coniugare turismo, attrattività del territorio e cause benefiche è possibile, come nel caso del festival '' presentato stamane in piazza Città dialla presenza dell'assessore regionale a Moda, Turismo, Marketing territoriale e Grandi eventi Barbarae degli organizzatori dell'evento il cui ricavato sarà interamente devoluto a favore di piccoli malati oncologici. "Anche con un concerto Gospel si attirano visitatori, facendo festa ma anche facendo del bene -ha spiegato Barbara- proprio come nel caso del festival '', il cui ricavato sarà devoluto all'associazione 'Cells4kids' che promuove una terapia sperimentale contro il cancro che colpisce di bambini". 'Cells4kids' è un progetto nato in seno ...