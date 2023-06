Lo scoiattolo volante simula la propria morte e ha creato un' intera scena del crimine

(Di giovedì 8 giugno 2023) Il simpaticoè pronto per ricevere il suo primo oscar per l'interpretazione. L'animaletto mette inla suacon tanto didel. Un modo come un altro per attirare la sua attenzione ma il video è già virale e stà facendo il giro del web. (Video: fonte...

Dopo aver fatto cadere la scopa, l'animale vi si posizione sotto e, con grande teatralità, mette in scena la sua tragica morte. Sembra che il divertente filmato sia stato girato in ...Dopo aver fatto cadere la scopa, l'animale vi si posizione sotto e, con grande teatralità, mette in scena la sua tragica morte. Sembra che il divertente filmato sia stato girato in ...

Scoiattolo volante simula il suo omicidio, l'interpretazione è da Oscar TGCOM

Dopo aver fatto cadere la scopa, l'animale vi si posizione sotto e, con grande teatralità, mette in scena la sua tragica morte. Sembra che il divertente filmato sia stato girato in Thailandia Blitz TV ...Dopo aver fatto cadere la scopa, l'animale vi si posizione sotto e, con grande teatralità, mette in scena la sua tragica morte. Sembra che il divertente filmato sia stato girato in Thailandia ...