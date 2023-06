LIVE – Swiatek-Haddad Maia 0-1 | semifinale Roland Garros 2023 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di giovedì 8 giugno 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per la secondafemminile del(terra battuta). Il pronostico appare già scritto, con la due volte vincitrice del torneo francese e numero uno del mondo ampiamente favorita per giocarsi l’ultimo atto contro una tra la bielorussa Aryna Sabalenka oppure la ceca Karolina Muchova. La potente brasiliana, infatti, dovrà fare i conti con la stanchezza dopo le ultime quattro partite di fila risolte al terzo e decisivo set. L’unico scontro diretto, tuttavia, se lo è aggiudicato la sudamericana, che lo scorso anno ha centrato la vittoria in tre parziali negli ottavi di finale del WTA 1000 di Toronto. Stavolta le servirà un’autentica impresa ...