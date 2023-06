LIVE Italia-USA 0-1 | Nations League volley 2023 in DIRETTA | azzurri in crisi nera nel secondo set | 5-12

Leggi su oasport

(Di giovedì 8 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11-17 Mano out Romanò da zona 2 10-17 Muro Christenson 10-16 Diagonale di Anderson da seconda linea 10-15 Out l’attacco di Defalco 9-15 Invasione Usa 8-15 Vincente il diagonale di Anderson da seconda linea 8-14 Errore al servizio Usa 7-14 Ace Anderson 7-13 Mano out Anderson da zona 2 7-12 Muro di Mosca su Muagututia 6-12 Diagonale vincente di Bottolo da zona 4 5-12 Ace Holt 5-11 Diagonale stretta di Muagututia da zona 4 5-10 Errore al servizio Usa 4-10 Muro Holt.inguardabile anche in tutti gli altri fondamentali… 4-9 Out Romanò da seconda linea.inguardabile in ricezione 4-8 Ace Defalco 4-7 Primo tempo Holt 4-6 La slash di Holt 4-5 Muro Defalco 4-4 Mano out Romanò da seconda linea 3-4 Vincente il pallonetto di Defalco da zona 4 3-3 Tocco vincente di Rinaldi da ...