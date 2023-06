LIVE Giro del Delfinato 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | sei corridori in fuga | il gruppo si avvicina sempre più 35 km all’arrivo

(Di giovedì 8 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.42 Si è sfilato nelle ultime posizioni Fred Wright che dovrà difendersiper rimanere in quota in classifica generale. 15.40 Sulla sinistra il treno della UAE Team Emirates, sulla destra quello della EF Education-Easypost. 30 km alla conclusione: la corsa diventa particolarmente dura. 15.37 Tantiperdono contatto dale ormai il distacco dai fuggitivi è di appena un minuto. 15.35 Nelrimane solo Andrea Bagioli al fianco di Julian Alaphilippe, uno dei principali favoriti delladi. 15.33 EF e Soudal Quick-Step che vogliono fare corsa dura: adesso si fa davvero sul serio verso il finale della quinta. 15.31che anche su questa ...

Nuova possibilità per i fuggitivi prima delle montagne che decideranno la corsa. 190,5 km da Cormoranche-sur-Saône a Salins-les-Bain ...

LIVE Giro del Delfinato 2023, tappa di oggi in DIRETTA: frazione mossa, l'Italia spera in Bagioli e Ciccone OA Sport

Nuova possibilità per i fuggitivi prima delle montagne che decideranno la corsa. 190,5 km da Cormoranche-sur-Saône a Salins-les-Bain ...