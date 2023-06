LIVE Giro del Delfinato 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | sei corridori al comando | gruppo in controllo 50 km al traguardo

Leggi su oasport

15.26 150 chilometri percorsi: adesso sono in salita iquando stiamo per entrare negli ultimi 40 chilometri. 15.24 Scende a 2'30" il vantaggio dei fuggitivi ai piedi della seconda salita di questa quinta. 15.21 Fra poco i fuggitivi attaccheranno la Cote d'Ivory (2,3 km al 5,9% di pendenza media). 15.18 Politt alvolante prende anche tre secondi di abbuono ed è ancora in maglia gialla virtuale. 15.15 Arrivano nuovamente gli uomini della Bahrain-Victorious per collaborare all'inseguimento. 15.12 Questo il passaggio alvolante: 1 POLITT Nils 10 3" 2 HEINSCHKE Leon 6 2" 3 DE GENDT Thomas 4 1" 15.09 Si mette a disposizione di Bjerg Matteo Trentin nel: evidentemente l'italiano non sarà della ...