LIVE Giro del Delfinato 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | sei corridori al comando | gruppo a 3’10” 75 km all’arrivo

(Di giovedì 8 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.45 Dopo la spinta di Cavagna che aveva permesso aldi recuperare, adesso il ritardo si è riassestato intorno ai 3’25”. 14.42 Tra poco ci sarà il traguardo intermedio di Salins-les-Bain e il passaggio ddella quinta frazione di questo. 14.39 Nils Politt in questo momento è maglia gialla virtuale: aveva un ritardo di 2’30” all’inizio di questanei confronti di Bjerg. 14.36 Ricordiamo i nomi dei sei attaccanti: Nils Politt (Bora-Hansgrohe), Edvald Boasson-Hagen (TotalEnergies), Georg Zimmermann (Intermarché Wanty-Gobert), Jonas Gregaard (Uno-X Pro Cycling Team), Thomas De Gendt (Lotto Dstny) e Leon Heinschke (Team DSM). 14.33che ha recuperato qualcosa nei confronti dei battistrada: ora ...

Quale sarà l'attacco del futuro Vlahovic sì o Vlahovic no Certamente questi, attualmente, sono gli interrogativi che attanagliano i tanti supporter inper il mondo. La Juventus che verrà, ...Con i suoi passaggi tv a "Propaganda", Pennacchi ha dato visibilità alla lucidità tragicomica ... Elio porta inda qualche mese questo omaggio al grande Jannacci (regia di Giorgio Gallione) e ......anche lo scorso anno dalla sua partecipazione alla prima edizione di Red Bull 64 Barsa Napoli ... Format nato in Nuova Zelanda ed esploso neldi pochissimi anni, oggi Red Bull 64 Bars è una ...

LIVE Giro del Delfinato 2023, tappa di oggi in DIRETTA: frazione mossa, l'Italia spera in Bagioli e Ciccone OA Sport

Walter Ricci inizia da Napoli un lungo tour estivo, intitolato "Green screen", che lo porterà in giro per l'Italia e all'estero, per diverse tappe che toccheranno anche Bari, Palermo, Milano, Cosenza, ...Nuova possibilità per i fuggitivi prima delle montagne che decideranno la corsa. 190,5 km da Cormoranche-sur-Saône a Salins-les-Bain ...