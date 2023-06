L’Italia prova a mediare tra Saïed ed FMI | stabilità della Tunisia fondamentale per contenere gli sbarchi

(Di giovedì 8 giugno 2023) La visitapresidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è stata accolta positivamente dai sostenitori del presidente Kaisin. Il sostegnopremier ha rafforzato la speranza che Cartagine possa riuscire ad ottenere un nuovo pacchetto di aiuti dal Fondo Monetario Internazionale. Il dialogo frae FMI risulta ancora complicato, ma dopo lo stallo degli ultimi mesi, a Palazzo Chigi si dicono convinti che uno spiraglio si possa aprire. La Meloni da Tunisi è tornata di fatto a mani vuote, dietro al successo di facciata. La missione lampo di Meloni a Tunisi e del colloquio di quasi due ore, con appendice informale sulla terrazza del Palazzo di Cartagine, per un caffè e uno scambio di vedute, non ha portato il presidentea compiere passi indietro sulle richieste ...

...dall'Ego del Cavaliere e finalmente libere di mettersi alla... a partire da Forza, un soggetto centrista autonomo e ... Quello originale nacque nel 2007 con'idea di assorbire la destra ......del Città di Falconara nell'albo d'oro delle campionesse d'...nell'albo d'oro delle campionesse d'di futsal è chi'ha ... Cely Gayardo ciin tutti i modi a ricalibrare la finale delle ...... ''Non ci sarà più Forza. Muore con Silvio. E' un fatto ... a chi non lo è, già so come andrà a finire", pronostica'ex ...a rasserenare gli animi il tesoriere azzurro : ''E' una perdita ...