L’Italia prova a mediare tra Saïed ed FMI | stabilità della Tunisia fondamentale per contenere gli sbarchi

(Di giovedì 8 giugno 2023) La visitapresidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è stata accolta positivamente dai sostenitori del presidente Kaisin. Il sostegnopremier ha rafforzato la speranza che Cartagine possa riuscire ad ottenere un nuovo pacchetto di aiuti dal Fondo Monetario Internazionale. Il dialogo frae FMI risulta ancora complicato, ma dopo lo stallo degli ultimi mesi, a Palazzo Chigi si dicono convinti che uno spiraglio si possa aprire. La Meloni da Tunisi è tornata di fatto a mani vuote, dietro al successo di facciata. La missione lampo di Meloni a Tunisi e del colloquio di quasi due ore, con appendice informale sulla terrazza del Palazzo di Cartagine, per un caffè e uno scambio di vedute, non ha portato il presidentea compiere passi indietro sulle richieste ...

...spazio e mobilità innovativa'analisi I - COM Il PNRR alla... lo scenario europeo e i progetti in corso'indice europeo Desi, ...scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) ...... leader dell'Ulivo, vince le Elezioni, ma Forzamantiene il 20% dei consensi.'anno successivo, il fisico di Berlusconi viene messo a dura, dopo la scoperta di un tumore alla prostata ...... ForzaPER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA Camera, la deputata ...alpini a Udine Le sue origini medio borghesi ne sono la. ... Ma questa è'unica ricetta che conosco. In tutte le attività in cui ...