L’Italia alla prova del PNRR | implementazione e impatti | Italia migliora per il futuro sostenibile | ma resta deludente in campo economico

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 8 giugno 2023) Negli ultimi 12 mesi,e l’Europa hanno affrontato forti turbolenze a livello politico,e sociale causate dcrisi in Ucraina e dai relativi risvolti a livello di crisi energetica e inflazione per famiglie e imprese. In questo contesto, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza