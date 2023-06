L'isola del film "Il Postino" pronta per il XII Premio Massimo Troisi

(Di giovedì 8 giugno 2023) Si preannuncia ricco e articolato il programma della XII edizione delche ogni anno a Salina porta il meglio del cinema e della televisione italiana per ricordare il comico napoletano di ...

...il programma della XII edizionePremio Troisi che ogni anno a Salina porta il megliocinema ... da venerdì 16 a domenica 18 giugno, appuntamento con Marefestival a Salina, l'siciliana ...Alessandro Gianni: "Eventi estremi in aumento per la crisi ...... che resterà nella tolda di comandosuo fortino di Forum. Nella promozione di Porro, che era ...( che anche lei non avrebbe pienamente soddisfatto Pier Silvio Berlusconi con la sua attualedei ...

Isola del Giglio, tornano le crociere dopo 12 anni. Ecco l'arrivo della World Navigator LA NAZIONE

Roma, 8 giu. (askanews) - Si preannuncia ricco e articolato il programma della XII edizione del Premio Troisi che ogni anno a Salina porta il ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...