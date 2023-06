Lipsia | UFFICIALE | un ex obiettivo del Milan torna al PSG

(Di giovedì 8 giugno 2023) Attraverso i propri canali ufficiali, ilha comunicato di non aver esercitato il diritto di riscatto per il difensore classe '96...

Commenta per primo Ilha ufficializzato , sui propri canali social, il ritorno di Abdou Diallo al PSG . La squadra tedesca lascerà scadere il suo prestito - termine al 30 giugno 2023 - dopo che il giocatore era ......programmadella finale di UEFA Champions League. Scarica qui la tua copia! Ha segnato più di 50 gol in una stagione, di cui cinque in una sola partita di Champions League contro il. ......il Gruppo G davanti Dortmund e Siviglia mentre agli ottavi di finale hanno eliminato l'RB(1 ...dagli assistenti connazionali Pawe Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz e dal quartorumeno ...

Tredici anni dopo la doppietta di Milito al Bernabeu, l'Inter ci riprova, stavolta all'Atatürk Olympic Stadium di Istanbul. Coefficiente di difficoltà: altissimo. Il ...