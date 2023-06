L' intervento su Papa Francesco è riuscito | la notte è passata tranquilla

(Di giovedì 8 giugno 2023) AGI - Noteperdopo l'chirurgico per laparocele incarcerato al quale è stato sottoposto. L'operazione in anestesia generale è durata tre ore e non ci sono state complicazione ed era necessaria per un'ernia sviluppatasi sulla cicatrice di un precedente, che avrebbe potuto costituire il rischio di un'occupazione intestinale, Bergoglio è "già al lavoro", fa sapere l'equipe medica. La degenza, segnalano dalla sala stampa vaticana, durerà alcuni giorni, durante i quali il Pontefice porterà avanti il suo lavoro dal Policlinico. Le udienze sono infatti state sospese almeno fino al 18 di giugno. Il dottor Alfieri: "Mi ha già preso in giro" "Quando facciamo la terza operazione?". Alle 19.30 il professor Alfieri ha annunciato ai giornalisti riuniti nell'atrio ...

Al termine dell', il chirurgo ha incontrato i giornalisti, spiegando che ilgode di ottima salute e che in entrambe le operazioni da lui eseguite si è trattato di patologie benigne che ..."È così da quando fu allestita nel 2005, in occasione dell'ultimochirurgico a cui venne sottopostoGiovanni Paolo II" conclude.Richiamando poi l'enciclica diFrancesco "Fratelli tutti", il presidente della Cei ha ... Concludendo il suoil card. Zuppi si è soffermato anche sul suo recente viaggio in Ucraina. "Non ...

Papa Francesco operato all’addome, bollettino: Santo Padre sta bene ed è vigile Sky Tg24

L'operazione per un laparocele incarcerato è terminata dopo tre ore. Non ci sono state complicazioni. La degenza durerà alcuni giorni. Il Pontefice "è sveglio e già al lavoro" e il quadro clinico non ...Papa Francesco non si perde d'animo e dopo la buona riuscita del suo intervento trova anche la forza di scherzare ...