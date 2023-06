L’IIS Aldo Moro di Montesarchio salpa con la nave da crociera MSC Grandiosa

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 8 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ terminato con l’entusiasmo degli studenti ed importanti plausi e riconoscimenti il PCTO svolto dall’Istituto Alberghiero “” diin collaborazione con MSC Crociere. Gli allievi di 4 e 5 anno, coordinati e guidati egregiamente dalla Dirigente Rosa Tangredi, dal 06 al 13 maggio 2023, hanno vissuto un percorso esperenziale su una città galleggiante, un resort a 5 stelle, ladaMSC. Un’esperienza unica di conoscenza e apprendimento dei servizi alberghieri di qualità, in cui vengono ospitati 6000 passeggeri e in cui operano più di 2000 figure professionali. Gli studenti si sono cimentati in 8 giorni intensi, tra incontri formativi con i responsabili dei servizi alberghieri e visite guidate di città importanti del ...