L' iconico Flatiron di New York potrebbe diventare un condominio

Il Flatiron Building di New York, grattacielo di Manhattan, è stato venduto all'asta per 190 milioni di dollari. Completato nel 1902, l'edificio era vuoto dal 2019. Il Flatiron, l'edificio a New York a forma di ferro da stiro sulla 23esima strada tra Broadway e la Fifth Avenue, potrebbe diventare un condominio. Lo ha annunciato la nuova proprietà, GFP Real

Il Flatiron, l'iconico edificio a New York a forma di ferro da stiro sulla 23esima strada tra Broadway e la Fifth Avenue, potrebbe diventare un condominio. (ANSA)