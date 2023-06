“Li odio” Tutte le volte che è uscita in tv | Orietta Berti non l’aveva mai detto E ora si sa

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 8 giugno 2023)e la frase choc sui matrimoni. Tutti in Italia e non solo conoscono la cantante e personaggio televisivo protagonista di una carriera lunga e ricca di successi clamorosi. Forse non tutti sanno che il suo vero nome èGalim. Ha venduto oltre 16 milioni di dischi imponendosi all’attenzione del pubblico negli anni ’60 e ’70 con brani come “Tu sei quello” e “Fin che la barca va”. Recentemente è tornata alla ribalta con “Mille”, pezzo cantato con Achille Lauro e Fedez. Oltre alla musicasi è dedicata al cinema con film come “I nuovi mostri” di Monicelli e alla tv sia con miniserie sia partecipando a diversi programmi. Ultimo dei quali è stato il Grande Fratello Vip 7 dove è stata opinionista. Compare pure in numerose pubblicità, insomma, un vulcano ...