Lezione alle destre dal questore di Verona

(Di giovedì 8 giugno 2023) Nemmeno la Polizia segue la destra sulla loro visione distorta della polizia. Chissà se Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Ignazio La Russa hanno avuto un minuto per leggere le parole che ildiRoberto Masucci (nella foto) ha pronunciato nella sua intervista a Repubblica nell’edizione di ieri. Chissà se le ha lette il sindaco di Pescate, vicino a Lecco, che appena ha saputo degli agenti della polizia locale di Milano sono stati denunciati per tortura e sottoposti a procedimenti disciplinari ci ha fatto sapere di volerli assumere nel suo comune perché la sicurezza dsue parti “non è un optional ma una certezza”. IldiMasucci ha guidato le indagini sulle violenze dei colleghi. Senza fare sconti: “La divisa va indossata con onore” “Non possiamo coprire gli abusi, la ...

