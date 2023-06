L'è entrata in recessione tecnica nel primo trimestre 2023, a seguito di una contrazione dello 0,1% registrata per due trimestri consecutivi. E' quanto emerge dai dati sul Pil diffusi da ...Lotta all'inflazione A maggio, nell'l'inflazione è scesa dal picco di 11,6 per cento di ... La crisi energetica non c'visto che i prezzi delle materie prima sono crollati al di sotto dei ...All'interno dell', l'Italia si piazza all'11esimo posto su 17 paesi. Secondo calcoli della ... Per esempio, se un'impresa che ha investito sulla crescita del personalein difficoltà e ...

L'Eurozona entra in recessione tecnica - Economia Agenzia ANSA

Eurostat rivede i dati sul pil. Pesa la flessione dell’economia in Germania. Bce verso un aumento di 25 punti base, ma con più prudenza sulle mosse future ...L'Eurozona è entrata in recessione tecnica nel primo trimestre 2023, a seguito di una contrazione dello 0,1% registrata per due trimestri consecutivi. E' quanto emerge dai dati sul Pil diffusi da Euro ...