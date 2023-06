L' esperta | Si tratta di amnesia dissociativa l' ennesimo caso di bebè scordato in macchina

Leggi su agi

(Di giovedì 8 giugno 2023) AGI - “Sidi”, ha commentato Anna Oliverio Ferraris, psicologa, psicoterapeuta e scrittrice, in merito alla tragica notizia di oggi che ha visto la morte di una bimba di un anno scordata in auto, in via dei Fucilieri, a Roma, nella zona militare della Cecchignola. “Non so cosa sia successo, ero convinto che mia figlia fosse all'asilo” ha detto il papà, un carabiniere in servizio alla Cecchignola, che avrebbe dovuto portarla all'asilo, ma si è recato a lavoro senza averlo fatto. “Di solito questo genere diavviene in seguito a traumi ma non è questo il”, ha detto Ferraris. “In questa circostanza l'si è probabilmente verificata a causa di un sovraccarico per la memoria, intricata in una serie di impegni: quando vi è un impegno mentale ...