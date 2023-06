L’eredità storica | spirituale e culturale di San Basilio Magno e del monachesimo bizantino in Calabria

(Di giovedì 8 giugno 2023) Domani venerdì 9, a Cessaniti (comune in provincia di Vibo Valentia) alle 20.30, ci sarà un convegno che metterà a fuoco la figura di Sane la presenza dei monaci basiliani sul territorio della. All’evento parteciperà anche papàs Gianpiero Vaccaro (parroco di San Costantino Albanese) La figura di San(329 – 379, Cesarea di Cappadocia) ereligiosa,che hanno trasmesso i suoi seguaci, i monaci basiliani, sul territorio del Vibonese e in, saranno al centro di un convegno. Si svolgerà venerdì 9 giugno, alle ore 20.30 (nella piazza di fronte alla chiesa) a Cessaniti. L’evento è stato voluto dalla comunità parrocchiale e dal parroco don Francesco Pontoriero. ...

Un esempio affascinante dell'del vino. Il Primo ...regione di Médoc e faceva parte di un esperimento per studiare'...Una tenutae millenaria (esiste almeno dal 960 d. C.) alle porte di Roma - vicino all'... così come'inerbimento tra i filari e la rotazione delle colture contribuiscono alla prosperità dell'...Raccoltanel 1980, il figlio Giuseppe ha poi ... Forte di un legame con'allora presidente di e volendo diversificare, ... avendo alle spalle Intesa Sanpaolo,banca di relazione, ha ...