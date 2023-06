L' effetto Schlein? È sugli ascolti tv | Cambiano canale | il dato impietoso

(Di giovedì 8 giugno 2023) Ellyfa poche interviste, e in televisione si vede solo nei salotti che la segretaria del Pd vede più vicini, come quello di Cartabianca, su Rai. La leader dem è stata ospite di Bianca Berlinguer nell'ultima puntata di martedì scorso, qualche tempo prima è stata da Corrado Formigli a PiazzaPulita, su La7. Sull'ultima tele-performance dispunta unsorprendente: quando in tv arriva lei c'è un drastico calo di. A scriverlo è Libero che compara i dati Auditel di martedì sera in relazione agli ospiti dei vari talk show: "a Cartabianca ha fatto il 5,2% di share, mentre su La7, a diMartedì, Pier Luigi Bersani ha fatto il 9%", si legge nell'articolo. Ma non c'è solo la concorrenza dei talk show. Anche all'interno della stessa trasmissione di Rai3 in molti hanno cambiato ...

...iper annunciata dai rumors del Nazareno non appena lasi è insediata ma che per compiersi si sono resi necessari quasi due mesi. Tempo che invece di far digerire la vicenda ha avuto l'...Il sindaco Pd di Udine esclude che nella sua vittoria ci sia un: il Pd... C'è stato o no l'sulla vittoria del centrosinistra a Udine È questo il tema del giorno in ...Poi, Elly, scodella a mezzo stampa - per vedere l'che fa - la candidatura di Laura Boldrini come capolista alle Europee. Il centrodestra è terrorizzato... Ufficiale, Pd già sfasciato ...

Effetto-Schlein: quanti telespettatori fa perdere in 3 minuti Liberoquotidiano.it

Non sono ancora i fuochi d'artificio. Freddure per ora. Vuol dire che il governatore Vincenzo De Luca sta caricando le armi contro la segretaria Elly Schlein dopo la defenestratura del ...La leader riunisce domani la segreteria dopo la sconfitta alle amministrative e gli ultimi attriti interni. Il governatore: "Serve più ...