Lecco-Foggia | Finale Playoff Serie C | data | programma | orari | tv e streaming In palio l’ultima promozione

(Di giovedì 8 giugno 2023) Sarà quindi traladei Play-offdellaC 2022-2023. Le due contendenti si sono qualificate al termine di due sfide di ritorno davvero emozionanti. I lombardi sono passati in casa del Cesena e hanno vinto la loro sfida ai calci di rigore. I pugliesi, invece, hanno rimontano due volte il Pescara, chiudendo sul 2-2, proprio come il match d’an. Anche in questo caso la lotteria dei penalty ha deciso tutto. A questo puntose la vedranno nell’ultimo atto dellaC, per decidere quale delle due potrà salire di categoria. Quale sarà, quindi, la quarta formazione che salirà nellacadetta e andrà a fare compagnia alle già promosse Catanzaro, FeralpiSalò e ...

I dettagli Decia quella che sarà la finale dei playoff di Serie C: all'ultimo atto si sfideranno, che hanno rispettivamente superato Pescara e Cesena ai calci di rigore. 2 - 2 tra i ...Fasi di studio a Cesena mentre il Pescara è già in vantaggio sul1 pt. Si parte. Calcio di inizio affidato alSquadre in campo e atmosfera meravigliosa all'interno del Manuzzi Meno di ...... si riparte dal 2 - 2 dell'andata, aperta curiosamente anch'essa al 2' ma dalgrazie alla rete di Bjarki Bjarkason. Tornano negli spogliatoi sullo 0 - 0, invece, Cesena e(con ...

Il Foggia rovina la festa al Pescara. Il Lecco al Cesena. Entrambe le semifinali ai supplementari Tutto C

È Foggia-Lecco la finale playoff Serie C 2022/2023. Sono le outsider delle semifinali ad avere la meglio, entrambe ai calci di rigore. Adesso la doppia sfida che vale la Serie B. Gara di ...Le finaliste dei playoff di Serie C: Foggia e Lecco si giocheranno l'ultimo posto in Serie B. Eliminate Pescara e Cesena ...