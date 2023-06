Lecce | idea Petrachi come ds

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 8 giugno 2023) Ilsta ragionando per il futuro e nel ruolo di ds starebbe sondando il terreno per arrivare aIlsta ragionando per il futuro e nel ruolo di ds starebbe sondando il terreno per arrivare a. Secondo quanto riportato da Tuttosport, è lui il nome di Corvino per rinforzare l’organigramma dirigenziale. Per la panchina con l’imminente addio di Baroni, i giallorossi avrebbero sondato D’Aversa, De Rossi e Nunziata.