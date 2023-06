Leao | Theo | Tonali e gli altri | tutti i ' figli' di Ibra | così ha migliorato il Milan

T ra i "figli" di Ibra non c'è solo. L'addio al calcio di Zlatan, porta il Milan in una dimensione nuova. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : ...Manon è l'unico che potrebbe fare le valigie: nonostante il rinnovo di contratto, infatti, Rafaelrimane nel mirino di diversi club tra cui il Paris Saint Germain, che vede l'arrivo del ...8 giugno 2023 Gallery correlate Sandro Tonali I festeggiamenti dei tifosi interisti in piazza Duomo Inter - Milan: semifinale ritorno champions Charles De KetelaereHernandez Rafael

Milan, ora cambia tutto: Pioli, Leao, Maignan e Theo, chi resta e chi parte FantaMaster

L'abbraccio con il portoghese dopo il gol col Verona sa di passaggio di consegne, ma non è l'unico giocatore ad aver beneficiato della cura Zlatan ...Pronostici Calciomercato 8 giugno 2023. Domino Milan con giocatori in uscita dopo l'addio di Maldini Torna in voga la coppia Icardi-Roma.